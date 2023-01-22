Субименди отказался переходить в «Арсенал»

«Арсенал» планировал в январе активировать опцию выкупа в контракте полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди. Она стоит 60 миллионов евро.

Однако игрок не хочет покидать Сан-Себастьян раньше лета. Об этом пишет Transfer News Live со ссылкой на испанское издание Carrusel Deportivo.

23-летний испанец стоит 40 миллионов евро.

Субименди также интересен «Барселоне».

В сезоне Примеры у Субименди 17 матчей, гол, 2 ассиста.

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