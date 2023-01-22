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    Товарищеский матч. Гол Бальде помог «Спартаку» обыграть узбекистанский клуб (3:1) в 1-м матче года

    «Спартак» официально начал 2023 год. В первом товарищеском матче обыгран АГМК из Узбекистана.

    У россиян забил отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил Бальде Кейта.

    Товарищеский матч

    Спартак (Россия) – АГМК (Узбекистан) – 3:1 (2:1)

    Голы у «Спартака»: 1:0 – Зорин, 22; 2:0 – Кейта, 45; 3:0 – Соболев, 59.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16729

      NewLife 25 минут назад

      Невыразительная, унылая, бздиловатая игра, без остроты и прессинга, 80% пасов - назад. Порадовал только Бальде своей активностью и старанием. В защите все плохо, молодежь не впечатлила. Надеюсь Абаскаль найдет способы улучшения игры к возобновлению чемпа.

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      Рейтинг: +18135

      DVOK68 57 минут назад

      Хорошо,молодцы.Особенно рад за Бальде.

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      Рейтинг: +1868

      alefreddy 1 час назад

      с почином и продолжить в чемпионате

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      Рейтинг: +28050

      JTherry 1 час назад

      для начала сезона очень неплохо провели матч: Абаскаль обкатал всю молодежь, которая прибыла на сбор в Эмираты, неплохое впечатление оставили вратарь Волков и ЦЗ Веденеев, из легионеров - Бальде, ну и Соболев, конечно, куда же без него...)

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