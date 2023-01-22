Товарищеский матч. Гол Бальде помог «Спартаку» обыграть узбекистанский клуб (3:1) в 1-м матче года

Невыразительная, унылая, бздиловатая игра, без остроты и прессинга, 80% пасов - назад. Порадовал только Бальде своей активностью и старанием. В защите все плохо, молодежь не впечатлила. Надеюсь Абаскаль найдет способы улучшения игры к возобновлению чемпа.
«Спартак» официально начал 2023 год. В первом товарищеском матче обыгран АГМК из Узбекистана.
У россиян забил отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил Бальде Кейта.
Товарищеский матч
Спартак (Россия) – АГМК (Узбекистан) – 3:1 (2:1)
Голы у «Спартака»: 1:0 – Зорин, 22; 2:0 – Кейта, 45; 3:0 – Соболев, 59.
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