Андрей Мостовой: «От музыки Барриоса у меня трясутся стены в номере. Может, сломать его колонку?»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой пожаловался на партнера Вильмара Барриоса.
— На сборе в Катаре Барриос выступает в роли ответственного за музыку на тренировках — приходит на них со своей колонкой. Как вам его плей-лист?
— Опять же, проблема! Я живу в соседнем номере. Он приходит с тренировки — у меня стены трясутся. Может, затопить или сломать эту его колонку (улыбается)?
Но вообще он и дома в Питере в раздевалке всегда музыку ставит. Репертуар, конечно, так себе. Нет, в целом хороший, но когда Кучо включает свою эту однотипную историю с одним и тем же словом в песне на протяжении трех минут…
— Может, ему, пользуясь вашей дружбой, тайно закачать на эту колонку несколько нужных треков?
— Нет, бывает, он ставит нормальное. В латинском стиле или поп-музыку 10-15 летней давности.
Кстати, наше он тоже включал. «HammAli & Navai», кажется, было. «Джаро & Ханза» про королеву танцпола. Этот трек, кстати, и Азмуну нравился. Ну и еще что-то из такого же Кучо ставил.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
- Барриос в команде с 2019 года.
- У Мостового в сезоне РПЛ 17 матчей, 6 голов, 2 ассиста.
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