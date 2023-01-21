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    Экс-советник Федуна: «Никогда не пойду работать в «Зенит»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, исключил вариант с трудоустройством в «Зените».

    «Соглашусь ли стать советником по трансферам «Зенита», если поступит предложение? Несмотря на то, что я профессионал и серьезно отношусь к своему делу, я никогда не пойду работать в «Зенит».

    Уважаю всех сотрудников этого клуба, но я – спартаковец. В России для меня существует только «Спартак», – сказал Камоцци.

    • Камоцци – итальянский футбольный агент.
    • Он перестал сотрудничать со «Спартаком» в июле 2022 года.
    • В августе Федун продал московский клуб.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +212

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Никогда в Зенит не возьмут спартаковского чиновника. Им лузеры и не профессионалы любители не нужны. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +100610

      sv1969 2 часа назад

      Я тоже не пойду))) Потому-что не позовут))

      2
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      Рейтинг: +16838

      Barmaleushka 2 часа назад

      Тебя и не позовут .

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