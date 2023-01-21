Экс-советник Федуна: «Никогда не пойду работать в «Зенит»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, исключил вариант с трудоустройством в «Зените».

«Соглашусь ли стать советником по трансферам «Зенита», если поступит предложение? Несмотря на то, что я профессионал и серьезно отношусь к своему делу, я никогда не пойду работать в «Зенит».

Уважаю всех сотрудников этого клуба, но я – спартаковец. В России для меня существует только «Спартак», – сказал Камоцци.

Камоцци – итальянский футбольный агент.

Он перестал сотрудничать со «Спартаком» в июле 2022 года.

В августе Федун продал московский клуб.

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