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    Дзюба решил искать новый клуб в Китае

    Экс-капитан сборной России Артем Дзюба задумался о продолжении карьеры в Азии.

    Новый приоритет 34-летнего футболиста – трудоустроиться в китайской лиге.

    Ранее он надеялся получить подходящее предложение из РПЛ, но договориться ни с одним клубом не удалось.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: Calciomercato

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11395

      alex1951 36 минут назад

      Господа-товарищи!
      Народ просто о...ху.....е.......и тд.
      А с какого Х. столько внимания Дзю.......Турции,Торпеды,,,,теперь еще и Китай.....
      Мне умный чел сказал :Раз умеет дрочить на экран - то это и есть его кредо жизни....
      Пусть шурует в NIGNT CLUB ,там переплюнет даже Тарзана. Удачи ,Артёмка)))

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