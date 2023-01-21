Дзюба решил искать новый клуб в Китае

Экс-капитан сборной России Артем Дзюба задумался о продолжении карьеры в Азии.

Новый приоритет 34-летнего футболиста – трудоустроиться в китайской лиге.

Ранее он надеялся получить подходящее предложение из РПЛ, но договориться ни с одним клубом не удалось.

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию