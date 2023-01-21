Дзюба решил искать новый клуб в Китае

Господа-товарищи!
Народ просто о...ху.....е.......и тд.
А с какого Х. столько внимания Дзю.......Турции,Торпеды,,,,теперь еще и Китай.....
Мне умный чел сказал :Раз умеет дрочить на экран - то это и есть его кредо жизни....
Пусть шурует в NIGNT CLUB ,там переплюнет даже Тарзана. Удачи ,Артёмка)))
Экс-капитан сборной России Артем Дзюба задумался о продолжении карьеры в Азии.
Новый приоритет 34-летнего футболиста – трудоустроиться в китайской лиге.
Ранее он надеялся получить подходящее предложение из РПЛ, но договориться ни с одним клубом не удалось.
- Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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