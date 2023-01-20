Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Динамо» прокомментировали будущее Паршивлюка

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил, собирается ли клуб продлевать контракт с защитником Сергеем Паршивлюком.

    – Какие у вас планы на Сергея Паршивлюка? Это его последний сезон в качестве игрока?

    – Сергей – профессионал до мозга костей. Он играет очень важную роль в команде.

    Начиная с 2019 года, каждый сезон мы подходим к вопросу о продлении контракта ближе к концу его действия и каждый раз находим решение.

    Думаю, и этот год не станет исключением. Ближе к концу сезона мы с Сергеем решим эти вопросы.

    • В марте Паршивлюку исполнится 34 года.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Футболист планировал получить тренерскую лицензию, чтобы остаться работать в структуре «Динамо».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Динамо» не получало запросов по трансферу Смолова
    Гафин: «У «Динамо» есть деньги на усиление зимой, но в трансферах нет смысла» 1
    В «Динамо» не уверены, что Захарян останется в клубе до лета 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +847

      Suvorov51 42 минуты назад

      Не знаю как Спартак его упустил, как будто и не плохо играл, что то не сраслось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5264

      neim 1 час назад

      Вполне себе не плохо поиграл он в последнее время. А учитывая, что с защитной линией сейчас в Динамо просто крах, то Паршивлюк вполне заслуживает быть в команде. Тем более, что летом и осенью набрали какой-то шлак в виде всяких макунок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1859

      alefreddy 2 часа назад

      туманно как то

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1424

      GreyDM > alefreddy 2 часа назад

      Да норм, учитывая его возраст долгосрочный контракт подписывать рискованно, а пока Парш идеально подходит для ротации можно просто каждый год продлевать, тем более, что его в Динамо всё устраивает.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11