В «Динамо» прокомментировали будущее Паршивлюка

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил, собирается ли клуб продлевать контракт с защитником Сергеем Паршивлюком.

– Какие у вас планы на Сергея Паршивлюка? Это его последний сезон в качестве игрока?

– Сергей – профессионал до мозга костей. Он играет очень важную роль в команде.

Начиная с 2019 года, каждый сезон мы подходим к вопросу о продлении контракта ближе к концу его действия и каждый раз находим решение.

Думаю, и этот год не станет исключением. Ближе к концу сезона мы с Сергеем решим эти вопросы.

В марте Паршивлюку исполнится 34 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 15 матчах.

Футболист планировал получить тренерскую лицензию, чтобы остаться работать в структуре «Динамо».

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