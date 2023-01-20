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  • Гафин: «У «Динамо» есть деньги на усиление зимой, но в трансферах нет смысла»

Гафин: «У «Динамо» есть деньги на усиление зимой, но в трансферах нет смысла»

20 января 2023, 12:43
2

Член совета директоров Дмитрий Гафин рассказал, планирует ли клуб покупать новых игроков в зимнее трансферное окно.

— Есть у «Динамо» бюджет на усиление этой зимой? Если да, то есть ли смысл в каких‑то существенных приобретениях?

— Бюджет есть. Но на данный момент мы не видим целесообразности в каких‑либо приобретениях.

Все позиции продублированы. Как вы видите, на сборах «Динамо» много футболистов из второй команды, и в приоритете у нас использование и развитие внутренних резервов. Кроме того, рассчитываем на игроков, восстанавливающихся после травм — Вячеслава Грулева и Матиаса Норманна.

— Тогда о молодых: кто‑то из этой молодежи, приехавшей на сборы, может заиграть в РПЛ уже весной?

— Сейчас говорить об этом некорректно. Мы еще не закончили даже первые сборы. С уверенностью можно сказать, что все игроки стараются дать свой максимум и хотят себя проявить на глазах у главного тренера.

Йоканович будет смотреть по результатам, и, наверное, ближе к концу третьих сборов примет решение, кто останется в главной команде, а кто — нет

  • «Динамо» идет на 4-м месте в РПЛ.
  • Чемпионат России возобновится в марте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (2)
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neim
1674219160
Конечно, кто поедет в тьму - таракань без перспективы выступления на международной арене ? Ну есть конечно молодые и перспективные игроки, которым нужен игровой тонус, практика, а проявить себя на родине не удаётся. Вот и едут на 2-3 года встать на ноги и как-то себя проявить. Либо преступный и уголовный элемент которому просто деваться больше некуда, как прятаться в чужой стране. Свою молодёжь свою надо продвигать, а она в Динамо однозначно есть !
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neim
1674275200
" ... на данный момент мы не видим целесообразности в каких‑либо приобретениях. Все позиции продублированы ... " А позицию тренера вы в расчёт не берёте ? По мне, так по нему давно Сербия плачет (((.
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