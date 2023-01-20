Гафин: «У «Динамо» есть деньги на усиление зимой, но в трансферах нет смысла»

Член совета директоров Дмитрий Гафин рассказал, планирует ли клуб покупать новых игроков в зимнее трансферное окно.

— Есть у «Динамо» бюджет на усиление этой зимой? Если да, то есть ли смысл в каких‑то существенных приобретениях?

— Бюджет есть. Но на данный момент мы не видим целесообразности в каких‑либо приобретениях.

Все позиции продублированы. Как вы видите, на сборах «Динамо» много футболистов из второй команды, и в приоритете у нас использование и развитие внутренних резервов. Кроме того, рассчитываем на игроков, восстанавливающихся после травм — Вячеслава Грулева и Матиаса Норманна.

— Тогда о молодых: кто‑то из этой молодежи, приехавшей на сборы, может заиграть в РПЛ уже весной?

— Сейчас говорить об этом некорректно. Мы еще не закончили даже первые сборы. С уверенностью можно сказать, что все игроки стараются дать свой максимум и хотят себя проявить на глазах у главного тренера.

Йоканович будет смотреть по результатам, и, наверное, ближе к концу третьих сборов примет решение, кто останется в главной команде, а кто — нет

«Динамо» идет на 4-м месте в РПЛ.

Чемпионат России возобновится в марте.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию