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    В ЦСКА сообщили, что Дивеев хочет продлить контракт с клубом, несмотря на интерес из Турции

    Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что защитник Игорь Дивеев хочет остаться в клубе.

    — Есть новости про Дивеева, в данном случае об интересе клубов из Турции. Он может покинуть команду?

    — Интерес к Игорю со стороны иностранных клубов давнишний, это никакая не новость. Сейчас никакого конкретного оффера от того или иного клуба нет.

    Более того, сейчас идут активные переговоры о подписании нового контракта. Насколько знаю, желание продлить договор взаимное — этого хотят и клуб, и сам футболист. Соответственно, так как это обоюдное желание, мы рассчитываем на Игоря как на игрока ЦСКА.

    • Ранее сообщалось об интересе к Дивееву из Италии.
    • Контракт 23-летнего россиянина с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +132

      odessakmv 1 час назад

      обычная агентская схема накануне переоподписания контракта: сначала запустить пургу про интерес и очередь из "реалов-барселон", потом , что с детства за (клуб в котором играет) и бесконечную любовь.... потом поднять ЗП в N-раз и чтобы клуб долго не ломался, снова рассказывать про факс заваленный предложениями.... и так пока клуб не выпишет "паспортисту" незаслуженно завышенный контракт, а агенту-аферисту из ниХ..я капнет пару лямов на карту....

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