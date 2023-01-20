В ЦСКА сообщили, что Дивеев хочет продлить контракт с клубом, несмотря на интерес из Турции

обычная агентская схема накануне переоподписания контракта: сначала запустить пургу про интерес и очередь из "реалов-барселон", потом , что с детства за (клуб в котором играет) и бесконечную любовь.... потом поднять ЗП в N-раз и чтобы клуб долго не ломался, снова рассказывать про факс заваленный предложениями.... и так пока клуб не выпишет "паспортисту" незаслуженно завышенный контракт, а агенту-аферисту из ниХ..я капнет пару лямов на карту....
Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что защитник Игорь Дивеев хочет остаться в клубе.
— Есть новости про Дивеева, в данном случае об интересе клубов из Турции. Он может покинуть команду?
— Интерес к Игорю со стороны иностранных клубов давнишний, это никакая не новость. Сейчас никакого конкретного оффера от того или иного клуба нет.
Более того, сейчас идут активные переговоры о подписании нового контракта. Насколько знаю, желание продлить договор взаимное — этого хотят и клуб, и сам футболист. Соответственно, так как это обоюдное желание, мы рассчитываем на Игоря как на игрока ЦСКА.
- Ранее сообщалось об интересе к Дивееву из Италии.
- Контракт 23-летнего россиянина с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
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