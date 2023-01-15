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    Боец ММА найден мертвым в поезде

    Российский боец смешанных единоборств (ММА) Георгий Гаглоев обнаружен мертвым в поезде, который отправлялся по маршруту Москва – Владикавказ.

    По предварительной информации, Гаглоева задушили подушкой в вагоне. Его тело было обнаружено во время остановки поезда в Ростове-на-Дону.

    • Гаглоеву было 25 лет.
    • Он провел в ММА три боя и во всех потерпел поражения.
    • Ранее у бойца пропала тетя – гадалка Римма Гаглоева. Георгий занимался ее поисками.

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    Источник: Baza

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23956

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Это чё-то не про футбол. (((

      0
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      Рейтинг: +1211

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      задушили подушкой?
      лол.

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      Рейтинг: +3424

      acor94 3 часа назад

      Убийство на Байкало-Амурской магистрали.

      А вообще странно, что поезд Москва-Владивосток едет через Ростов.

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      Рейтинг: +37

      BoevStas1 > acor94 2 часа назад

      Писали Москва-Владикавказ,да и он осетин.Писаки бомбардировские в своём стиле.

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