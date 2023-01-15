Боец ММА найден мертвым в поезде

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Георгий Гаглоев обнаружен мертвым в поезде, который отправлялся по маршруту Москва – Владикавказ.

По предварительной информации, Гаглоева задушили подушкой в вагоне. Его тело было обнаружено во время остановки поезда в Ростове-на-Дону.

Гаглоеву было 25 лет.

Он провел в ММА три боя и во всех потерпел поражения.

Ранее у бойца пропала тетя – гадалка Римма Гаглоева. Георгий занимался ее поисками.

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