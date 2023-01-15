Даса: «У «Динамо» есть все шансы попасть в топ-3 РПЛ»

Защитник «Динамо» Эли Даса надеется на попадание команды в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

«Первая часть сезона завершена, о ней нет смысла говорить. Готовимся ко второй, она намного важнее. Мы должны показать хороший результат и набрать как можно больше очков. У нас есть все шансы попасть в топ-3», — сказал Даса.

Израильтянин в команде с сентября.

«Динамо» отстает от топ-3 на 6 очков.

Сейчас «Динамо» проводит сбор в ОАЭ.

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