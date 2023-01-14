Экс-тренер «Краснодара» возглавит тульский «Арсенал»

Стало известно, кто станет новым главным тренером тульского «Арсенала».
Команду возглавит Александр Сторожук, который до зимы работал в «Краснодаре».
Ожидается, что сегодня 41-летний специалист подпишет с новым клубом контракт на 1,5 года.
- «Арсенал» нашел замену уволенному Олегу Кононову.
- Сообщалось, что у клуба финансовые проблемы.
- Туляки идут в Первой лиге на 6-м месте после 20 туров.
- Сторожука в «Краснодаре» сменил серб Владимир Ивич.
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Источник: «Чемпионат»