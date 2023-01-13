Путин поручил отпраздновать 100-летие ЦСКА в 2023 году

Центрального спортивного клуба Армии.====Армии ? После тех звиздюлей что эти огребли в Украине ? Смяшно.
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Центрального спортивного клуба Армии.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Организацией мероприятий будет заниматься Министерство обороны РФ.
- Датой основания ЦСКА считается 29 апреля 1923 года.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ, набрав 29 очков в 17 турах.
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