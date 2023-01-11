Кокорин – в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Кипра с постсоветского пространства

Transfermarkt обновил стоимость игроков чемпионата Кипра. Россиянин из «Ариса» Александр Кокорин стоит 800 тысяч евро.

Кокорин входит в топ-5 самых дорогих футболистов турнира с постсоветского пространства. Лидер – Георгий Квилитая из АПОЭЛа (1,8 миллиона).

В топ-5 входят только игроки с постсоветского пространства.

Кокорин арендован у «Фиорентины» до лета.

В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 13 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

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