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    «Барселона» выплатит 8,5 миллиона Фернандесу за незаконное расторжение контракта. Он провел 17 минут за клуб

    Завершилось судебное разбирательство между «Барселоной» и полузащитником Матеусом Фернандесом.

    Суд решил, что каталонский клуб незаконно расторг контракт с игроком в июне 2021 года.

    В связи с этим «Барсу» обязали выплатить бразильцу компенсацию в размере 8,5 миллиона евро. Изначально он требовал взыскать 14,8 миллиона.

    • Фернандес сейчас выступает за «Ред Булл Брагантино».
    • «Барселона» его покупала в январе 2020 года за 7+3 миллионов евро.
    • В составе испанской команды хавбек провел 17 минут.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11402

      R_a_i_n 2 часа назад

      Вот это зарплата за 17 минут.

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