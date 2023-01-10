«Барселона» выплатит 8,5 миллиона Фернандесу за незаконное расторжение контракта. Он провел 17 минут за клуб

Завершилось судебное разбирательство между «Барселоной» и полузащитником Матеусом Фернандесом.

Суд решил, что каталонский клуб незаконно расторг контракт с игроком в июне 2021 года.

В связи с этим «Барсу» обязали выплатить бразильцу компенсацию в размере 8,5 миллиона евро. Изначально он требовал взыскать 14,8 миллиона.

Фернандес сейчас выступает за «Ред Булл Брагантино».

«Барселона» его покупала в январе 2020 года за 7+3 миллионов евро.

В составе испанской команды хавбек провел 17 минут.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию