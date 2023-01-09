Совладелец «Челси» Боули покинул пост временного спортивного директора клуба

Катастрофа полная.
За что англия не любит Челси!!!
Или это шейхи увидели грозную силу!!!
В топ-менеджменте «Челси» произошли кадровые изменения.
Тодд Боули ушел с должности временного спортивного директора лондонского клуба.
Совладелец «Челси» занимался трансферами и лично вел переговоры о переходах игроков после увольнения Марины Грановской и Петра Чеха.
Теперь этим займутся директора Кристофер Вивелл и Пол Уинстэнли. Помогать им будут Джо Шилдс и Лоуренс Стюарт.
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