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    Совладелец «Челси» Боули покинул пост временного спортивного директора клуба

    В топ-менеджменте «Челси» произошли кадровые изменения.

    Тодд Боули ушел с должности временного спортивного директора лондонского клуба.

    Совладелец «Челси» занимался трансферами и лично вел переговоры о переходах игроков после увольнения Марины Грановской и Петра Чеха.

    Теперь этим займутся директора Кристофер Вивелл и Пол Уинстэнли. Помогать им будут Джо Шилдс и Лоуренс Стюарт.

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    Источник: The Telegraph

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1523

      Artemka444 1 час назад

      Катастрофа полная.
      За что англия не любит Челси!!!
      Или это шейхи увидели грозную силу!!!

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