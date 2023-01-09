Агент Сафонов назвал лучшую футбольную академию России

Агент Алексей Сафонов назвал лучшую футбольную академию в России.

«На мой взгляд, академия «Динамо» является лучшей в России. Посмотрите, сколько много воспитанников играют в команде.

У «Спартака» тоже хорошая академия. На третье место поставил бы «Краснодар». У них уехали много иностранцев, и все увидели, сколько воспитанников у этого клуба», — сказал Сафонов.

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