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    Агент Сафонов назвал лучшую футбольную академию России

    Агент Алексей Сафонов назвал лучшую футбольную академию в России.

    «На мой взгляд, академия «Динамо» является лучшей в России. Посмотрите, сколько много воспитанников играют в команде.

    У «Спартака» тоже хорошая академия. На третье место поставил бы «Краснодар». У них уехали много иностранцев, и все увидели, сколько воспитанников у этого клуба», — сказал Сафонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      Rabinovi_ch 2 минуты назад

      Конечно Краснодар занимает 3 место, клубу 15 лет, больше всего воспитанников играет в РПЛ, а он третий, конечно, конечно....

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