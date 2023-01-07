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    Хабиб объявил о полном уходе из ММА

    Бывший российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов репостнул в социальной сети запись о своем полном уходе из индустрии единоборств.

    Теперь он будет сконцентрирован на семье и никак не будет задействован в ММА – даже в качестве тренера или менеджера.

    • Нурмагомедов не проиграл ни одного боя в UFC.
    • Россиянин включен в Зал славы UFС.
    • У Нурмагомедова 3 детей.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.01.2023 23:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2140

      LOKOfanatik19 17 минут назад

      Дай бог ему и его семье спокойствия.... Забудем этого персонажа в единоборства... веса и религия... все помним.

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