Хабиб объявил о полном уходе из ММА

Дай бог ему и его семье спокойствия.... Забудем этого персонажа в единоборства... веса и религия... все помним.
Бывший российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов репостнул в социальной сети запись о своем полном уходе из индустрии единоборств.
Теперь он будет сконцентрирован на семье и никак не будет задействован в ММА – даже в качестве тренера или менеджера.
- Нурмагомедов не проиграл ни одного боя в UFC.
- Россиянин включен в Зал славы UFС.
- У Нурмагомедова 3 детей.
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