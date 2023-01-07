Хабиб объявил о полном уходе из ММА

Бывший российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов репостнул в социальной сети запись о своем полном уходе из индустрии единоборств.

Теперь он будет сконцентрирован на семье и никак не будет задействован в ММА – даже в качестве тренера или менеджера.

Нурмагомедов не проиграл ни одного боя в UFC.

Россиянин включен в Зал славы UFС.

У Нурмагомедова 3 детей.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию