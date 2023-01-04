Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Кого ни назначь, хуже не будет. Куда хуже?». Мостовой – о «Локомотиве»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о тренерском вопросе в «Локомотиве».

    «Хуже уже не будет. Куда хуже? Галактионов, Петров, Сидоров — хуже не будет. Избавились от немцев — уже хорошо», – сказал Мостовой.

    • В ноябре москвичи назначили Михаила Галактионова.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • Сезон возобновится в марте.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Алдонин: «Нефутбольные ресурсы помогут «Локомотиву» не вылететь из РПЛ»
    «Локомотив»: «Лантратов, Пиняев, Глушенков вернулись в клуб за новыми победами»
    Семин назвал условие, при котором Пиняев сможет заиграть в «Барселоне» 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5070

      PAREVG. 1 час назад

      Логично, главное что избавились от немецкой оккупации.

      Есть же поговорка: что русскому хорошо - немцу смерть.
      А тут выходило: что немцу хорошо - Локомотиву первая лига...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18597

      Cleaner 2 часа назад

      Не согласен. Если назначить МОСТОВОГО тренером Локомотива - будет ХУЖЕ!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11