«Кого ни назначь, хуже не будет. Куда хуже?». Мостовой – о «Локомотиве»

Логично, главное что избавились от немецкой оккупации.
Есть же поговорка: что русскому хорошо - немцу смерть.
А тут выходило: что немцу хорошо - Локомотиву первая лига...
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о тренерском вопросе в «Локомотиве».
«Хуже уже не будет. Куда хуже? Галактионов, Петров, Сидоров — хуже не будет. Избавились от немцев — уже хорошо», – сказал Мостовой.
- В ноябре москвичи назначили Михаила Галактионова.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- Сезон возобновится в марте.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно