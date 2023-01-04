«Кого ни назначь, хуже не будет. Куда хуже?». Мостовой – о «Локомотиве»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о тренерском вопросе в «Локомотиве».

«Хуже уже не будет. Куда хуже? Галактионов, Петров, Сидоров — хуже не будет. Избавились от немцев — уже хорошо», – сказал Мостовой.

В ноябре москвичи назначили Михаила Галактионова.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Сезон возобновится в марте.

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