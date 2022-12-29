Тер Стеген: «В истории нет никого лучше Месси. Для меня споров не было»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген считает нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Я думаю, что нет никого лучше Месси. Для меня никогда не было споров о том, кто лучший в истории», – сказал тер Стеген.

Месси со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре.

Форварда «ПСЖ» признали лучшим игроком прошедшего мундиаля.

Месси 7 раз выигрывал «Золотой мяч».

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