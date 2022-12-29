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    «С кайфом бы приехал, если бы закончил карьеру». Кокорин – об игре за «Наших парней» в Медиалиге

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о медийной команде «Наши парни», которую создал РФС.

    – Как к «Нашим парням» относишься? Нужно ли это все Семшову, Билялетдинову, Янбаеву?

    – Ну, насколько я знаю – им дали денег, и они собрались.

    – За 40 тысяч рублей бы приехал сам?

    – С кайфом бы приехал, если бы закончил карьеру – приехал бы поиграть вместе со своими друзьями.

    Ты бы и так, наверное, играл с друзьями после завершения карьеры – а тут еще и платят. Плюс еще просмотры, медийка.

    – Слушай, ну их же в целом и так знают.

    – Все равно, кого-то, конечно, знают. Но некоторых начинают забывать.

    Янбаев, например, никогда не лез во всякие медийные истории – а тут двигается.

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    Источник: ютуб-канал «Суперлига»

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