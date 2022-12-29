Кокорин назвал самого кринжового игрока Медиалиги

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался об участии хип-хоп исполнителя Паши Техника в Медиалиге.
«Я против таких ребят – вот он [Паша Техник] самый кринжовый в Медиалиге. Это пропаганда запрещенных веществ, таких людей нельзя допускать на поле.
Не нужно это показывать, этого должно быть меньше в медиафутболе. Ну, вы видели Пашу? Он еле ходит.
Что бы с Колей Осиповым было, если бы он на поле откинулся», – заявил Кокорин.
- В октябре сообщалось, что Паша Техник сыграет за медийную команду «Goats».
- Перед потенциальным дебютом он впал в кому из-за употребления запрещенных веществ.
- Впоследствии рэпера заявили на матч, но он не принял в нем участие в связи с неадекватным поведением.
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Источник: ютуб-канал «Суперлига»