Кокорин назвал самого кринжового игрока Медиалиги

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался об участии хип-хоп исполнителя Паши Техника в Медиалиге.

«Я против таких ребят – вот он [Паша Техник] самый кринжовый в Медиалиге. Это пропаганда запрещенных веществ, таких людей нельзя допускать на поле.

Не нужно это показывать, этого должно быть меньше в медиафутболе. Ну, вы видели Пашу? Он еле ходит.

Что бы с Колей Осиповым было, если бы он на поле откинулся», – заявил Кокорин.

В октябре сообщалось, что Паша Техник сыграет за медийную команду «Goats».

Перед потенциальным дебютом он впал в кому из-за употребления запрещенных веществ.

Впоследствии рэпера заявили на матч, но он не принял в нем участие в связи с неадекватным поведением.

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