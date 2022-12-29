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    Кокорин назвал самого кринжового игрока Медиалиги

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался об участии хип-хоп исполнителя Паши Техника в Медиалиге.

    «Я против таких ребят – вот он [Паша Техник] самый кринжовый в Медиалиге. Это пропаганда запрещенных веществ, таких людей нельзя допускать на поле.

    Не нужно это показывать, этого должно быть меньше в медиафутболе. Ну, вы видели Пашу? Он еле ходит.

    Что бы с Колей Осиповым было, если бы он на поле откинулся», – заявил Кокорин.

    • В октябре сообщалось, что Паша Техник сыграет за медийную команду «Goats».
    • Перед потенциальным дебютом он впал в кому из-за употребления запрещенных веществ.
    • Впоследствии рэпера заявили на матч, но он не принял в нем участие в связи с неадекватным поведением.

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    Источник: ютуб-канал «Суперлига»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12474

      Алексей З 1 час назад

      Прошёл ЧМ , возобновляются европейские чемпионаты, пора бы уже забыть об отстои ( медиа-лиги). Вы ещё первенство ЖЭКа освещайте.

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