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    Кокорин ответил, хочет ли возвращаться в Россию

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин не планирует играть в России.

    «Есть ли желание вернуться в Россию? Чтобы играть — нет. Жить? Как сказать… У меня там всe есть: там мои дома, мои квартиры. Мой дом там. Но я пока играю, меня закидывает судьба. Мой дом — Россия, конечно, но пока моя карьера продвигается, я не могу видеть маму, брата так часто, как хочу.

    Я насладился жизнью в Москве, прожив там 15 лет, может, проживу ещe 15. Но я хочу попутешествовать, пока есть такая возможность», – сказал игрок.

    • Летом Кокорин должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.
    • Кокорин покинул Россию в январе 2021 года.
    • В 2018-2019 годах Кокорин сидел в российской тюрьме.

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    Источник: ютуб-канал «Суперлига»

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    28.12.2022 22:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +96

      lisal 2 минуты назад

      кокоша ты дол-*** и это твое кредо. у тебя нет мозга и это тоже твое кредо!!!

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      Рейтинг: +1095

      Soccerdealer63 1 час назад

      Недовопрос)))
      Спрашивать всяких кокориных надо: засколько будещь играть в России?)))

      0
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      Рейтинг: +1095

      Soccerdealer63 > Soccerdealer63 1 час назад

      Уверен, что за 5-7 лямов в год Кокорин в Южный Судан за свой счёт и в своей форме игратьпоедет)))

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