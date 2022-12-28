Кокорин ответил, хочет ли возвращаться в Россию

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин не планирует играть в России.

«Есть ли желание вернуться в Россию? Чтобы играть — нет. Жить? Как сказать… У меня там всe есть: там мои дома, мои квартиры. Мой дом там. Но я пока играю, меня закидывает судьба. Мой дом — Россия, конечно, но пока моя карьера продвигается, я не могу видеть маму, брата так часто, как хочу.

Я насладился жизнью в Москве, прожив там 15 лет, может, проживу ещe 15. Но я хочу попутешествовать, пока есть такая возможность», – сказал игрок.

Летом Кокорин должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.

Кокорин покинул Россию в январе 2021 года.

В 2018-2019 годах Кокорин сидел в российской тюрьме.

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