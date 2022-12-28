Эриксен: «Грустно, что Роналду покинул «МЮ». Но люди скоро все забудут»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен выразил сожаление, что команду покинул форвард Криштиану Роналду. Это случилось в ноябре.

«Нам грустно, что Роналду ушел. Его наследие – это нечто особенное. Мне было приятно играть с ним.

Но футбол идет дальше. Скоро люди забудут, как было раньше», – сказал датчанин.

Роналду сейчас без клуба.

Португалец должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

У Роналду 5 «Золотых мячей».

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