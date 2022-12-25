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    Левандовски: «Любой форвард мечтает поиграть с Месси»

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски был бы не против поиграть в одной команде с Лионелем Месси.

    «Сейчас Месси действует больше на позиции разыгрывающего. Возможно, меньше забивает и больше отдает передач.

    Сейчас Лионель такой футболист, с которым мечтает играть любой нападающий», – сказал поляк.

    • У Месси летом истекает контракт с «ПСЖ».
    • Игрок уже дал согласие на продление.
    • Месси – воспитанник «Барселоны».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3823

      minaev23 11 минут назад

      Тебе шакалу довелось .Завидуй нищеброд!!!

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