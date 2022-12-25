Левандовски: «Любой форвард мечтает поиграть с Месси»

Тебе шакалу довелось .Завидуй нищеброд!!!
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски был бы не против поиграть в одной команде с Лионелем Месси.
«Сейчас Месси действует больше на позиции разыгрывающего. Возможно, меньше забивает и больше отдает передач.
Сейчас Лионель такой футболист, с которым мечтает играть любой нападающий», – сказал поляк.
- У Месси летом истекает контракт с «ПСЖ».
- Игрок уже дал согласие на продление.
- Месси – воспитанник «Барселоны».
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