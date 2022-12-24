«ПСЖ» заинтересован в Асенсио

зачем ему в псж? там основа не светит
В арсенал вот можно было бы, там шансов по более
Асенсио хороший игрок, его удары из-за штрафной шикарны, у него наверное 50% голов из-за штрафной по девяткам)
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио интересен «ПСЖ». Трансфер может состояться в следующем году.
Также Асенсио связывают с «Арсеналом».
- Летом Асенсио будет свободным агентом.
- 26-летний игрок стоит 25 миллионов евро.
- В сезоне Примеры у Асенсио 9 матчей, гол, 2 ассиста.
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