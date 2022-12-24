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    «ПСЖ» заинтересован в Асенсио

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио интересен «ПСЖ». Трансфер может состояться в следующем году.

    Также Асенсио связывают с «Арсеналом».

    • Летом Асенсио будет свободным агентом.
    • 26-летний игрок стоит 25 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры у Асенсио 9 матчей, гол, 2 ассиста.

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    Источник: Sport.es

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    24.12.2022 23:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12199

      DeStar 41 минуту назад

      зачем ему в псж? там основа не светит
      В арсенал вот можно было бы, там шансов по более
      Асенсио хороший игрок, его удары из-за штрафной шикарны, у него наверное 50% голов из-за штрафной по девяткам)

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