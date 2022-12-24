«ПСЖ» повысит зарплату Месси после продления контракта

Журналист Гильем Балаге подтвердил, что Лионель Месси заключит новое соглашение с «ПСЖ».

По его информации, аргентинец продлит контракт с клубом по схеме «1+1».

По условиям этого договора вырастет зарплата 35-летнего футболиста.

«Барселона» не делала Месси никаких предложений, поэтому его возвращение в Испанию пока невозможно.

Сам форвард и его семья счастливы в Париже, поэтому он решил остаться в «ПСЖ».

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