«ПСЖ» повысит зарплату Месси после продления контракта

Лапорта, Хави, Иньеста и Пике, они все ненавидят Месси, и он им в Барсе не нужен, так же как и Барса не нужна самому Лео. Лапорта примитивное трепло.
Журналист Гильем Балаге подтвердил, что Лионель Месси заключит новое соглашение с «ПСЖ».
По его информации, аргентинец продлит контракт с клубом по схеме «1+1».
По условиям этого договора вырастет зарплата 35-летнего футболиста.
«Барселона» не делала Месси никаких предложений, поэтому его возвращение в Испанию пока невозможно.
Сам форвард и его семья счастливы в Париже, поэтому он решил остаться в «ПСЖ».
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