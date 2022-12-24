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    «ПСЖ» повысит зарплату Месси после продления контракта

    Журналист Гильем Балаге подтвердил, что Лионель Месси заключит новое соглашение с «ПСЖ».

    По его информации, аргентинец продлит контракт с клубом по схеме «1+1».

    По условиям этого договора вырастет зарплата 35-летнего футболиста.

    «Барселона» не делала Месси никаких предложений, поэтому его возвращение в Испанию пока невозможно.

    Сам форвард и его семья счастливы в Париже, поэтому он решил остаться в «ПСЖ».

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    Источник: твиттер Гильема Балаге

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    Сегодня, 16:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1128

      Александр52 36 минут назад

      Лапорта, Хави, Иньеста и Пике, они все ненавидят Месси, и он им в Барсе не нужен, так же как и Барса не нужна самому Лео. Лапорта примитивное трепло.

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