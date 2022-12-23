«ПСЖ» взял на работу бывшего главреда France Football. Он отвечал за вручение «Золотого мяча»

Как говорится, если Месси дальше в течение года не сдюжит, чтобы ЗМ по итогу был у него в кармане, связи то никуда не исчезнут...
Бывший главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре получил должность в «ПСЖ».
В середине января он займет пост руководителя отдела коммуникаций в парижском клубе.
- «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.
- France Football ежегодно объявляет обладателя «Золотого мяча».
- Ферре отвечал за вручение этой награды.
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