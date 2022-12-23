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    «ПСЖ» взял на работу бывшего главреда France Football. Он отвечал за вручение «Золотого мяча»

    Бывший главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре получил должность в «ПСЖ».

    В середине января он займет пост руководителя отдела коммуникаций в парижском клубе.

    • «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.
    • France Football ежегодно объявляет обладателя «Золотого мяча».
    • Ферре отвечал за вручение этой награды.

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 19:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2073

      Maxi_7 54 минуты назад

      Как говорится, если Месси дальше в течение года не сдюжит, чтобы ЗМ по итогу был у него в кармане, связи то никуда не исчезнут...

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      Рейтинг: +619

      Октавиус 1 час назад

      тайна вручения Месси ЗМ-2021 раскрыта

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