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    «Монца» и Берлускони активно интересовались Дзюбой. Он отказал клубу Серии А (Sport24)

    «Монца» из Серии А активно интересовалась нападающим Артемом Дзюбой.

    По информации Sport24, в подписании форварда был заинтересован лично владелец клуба Сильвио Берлускони.

    «Российский нападающий и его представители дали понять, что в качестве продолжения карьеры рассматривает предложения только из РПЛ. На данный момент итальянские клубы не интересуются Дзюбой», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    • 34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
    • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
    • Сообщалось об интересе к нападающему со стороны кипрской «Кармиотиссы».

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    Источник: Sport24

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