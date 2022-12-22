«Монца» и Берлускони активно интересовались Дзюбой. Он отказал клубу Серии А (Sport24)

«Монца» из Серии А активно интересовалась нападающим Артемом Дзюбой.

По информации Sport24, в подписании форварда был заинтересован лично владелец клуба Сильвио Берлускони.

«Российский нападающий и его представители дали понять, что в качестве продолжения карьеры рассматривает предложения только из РПЛ. На данный момент итальянские клубы не интересуются Дзюбой», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к нападающему со стороны кипрской «Кармиотиссы».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно