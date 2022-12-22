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  • «Монца» и Берлускони активно интересовались Дзюбой. Он отказал клубу Серии А (Sport24)

«Монца» и Берлускони активно интересовались Дзюбой. Он отказал клубу Серии А (Sport24)

22 декабря 2022, 17:57
2

«Монца» из Серии А активно интересовалась нападающим Артемом Дзюбой.

По информации Sport24, в подписании форварда был заинтересован лично владелец клуба Сильвио Берлускони.

«Российский нападающий и его представители дали понять, что в качестве продолжения карьеры рассматривает предложения только из РПЛ. На данный момент итальянские клубы не интересуются Дзюбой», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

  • 34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
  • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
  • Сообщалось об интересе к нападающему со стороны кипрской «Кармиотиссы».

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Монца Дзюба Артем Берлускони Сильвио
Комментарии (2)
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sv1969
1671722045
Понятно что РПЛ! ЗрЯплату Буратино Монца не потянет!
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jek718875
1671731955
Дзюпа ждёт предложение от ПСЖ
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