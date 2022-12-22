«Сань, а ты прибавил! Такую передачку отдал!». Москалев – Соболеву во время игры

После каждого матча такое хочется видеть. А то проверим, проверим...
Главный арбитр матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» Владимир Москалев пошутил над нападающим Александром Соболевым после одного из игровых эпизодов.
«Сань, а ты прибавил! Такую передачку отдал!» – сказал Москалев Соболеву во время игры.
- «Спартак» выиграл «Локомотив» со счетом 2:1.
- Соболев забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.
- Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.
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