«Сань, а ты прибавил! Такую передачку отдал!». Москалев – Соболеву во время игры

Главный арбитр матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» Владимир Москалев пошутил над нападающим Александром Соболевым после одного из игровых эпизодов.

«Сань, а ты прибавил! Такую передачку отдал!» – сказал Москалев Соболеву во время игры.

«Спартак» выиграл «Локомотив» со счетом 2:1.

Соболев забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.

Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

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