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    «Сань, а ты прибавил! Такую передачку отдал!». Москалев – Соболеву во время игры

    Главный арбитр матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» Владимир Москалев пошутил над нападающим Александром Соболевым после одного из игровых эпизодов.

    «Сань, а ты прибавил! Такую передачку отдал!» – сказал Москалев Соболеву во время игры.

    • «Спартак» выиграл «Локомотив» со счетом 2:1.
    • Соболев забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.
    • Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

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    Источник: ютуб-канал РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11157

      R_a_i_n 29 минут назад

      После каждого матча такое хочется видеть. А то проверим, проверим...

      0
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      Рейтинг: +14159

      playsh 1 час назад

      Ну что,по мне,так очень хорошая совместная работа судьи в поле с ребятами на VAR.

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