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    «Бесит участие в турнире, в котором мы не хотим играть». Хави – о «Барселоне» в Лиге Европы

    Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что его команда не хочет выступать в Лиге Европы.

    «Вылет из Лиги чемпионов – это большое разочарование. Нас бесит участие в турнире, в котором мы не хотим играть. Но нужно стремиться выиграть все», – сказал Хави.

    • «Барса» не вышла из группы ЛЧ с «Баварией», «Интером» и «Викторией».
    • В стыках Лиги Европы каталонцы встретятся с «Манчестер Юнайтед».
    • Матчи пройдут 16 и 23 февраля.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3257

      Ziklop 15 минут назад

      в чём проблема , зазвездились ?выпусти молодых поиграть, вдруг лучше ваших старперов играть начнут.

      0
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      Рейтинг: +18530

      Cleaner 44 минуты назад

      Оборзели игроки и тренер РАДУЖНОЙ Барселоны. Гомики, играйте ЛУЧШЕ, тогда и попадете в Лигу Чемпионов!!!..(((((((

      0
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      Рейтинг: +275

      Bronholm 1 час назад

      Так выпусти резерв, молодёжь и слей противостояние. В чём проблема? Не ты первый, не ты последний так делаешь

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      Рейтинг: +1125

      Александр52 1 час назад

      Ух ты !!! Товарищ Хави !!! А кто сегодня такая Барселона ??? Так слейте первый же матч и не играйте дальше. В чём дело ? Тренер постоянно ноет, а вам не кажется ?

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