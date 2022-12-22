«Бесит участие в турнире, в котором мы не хотим играть». Хави – о «Барселоне» в Лиге Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что его команда не хочет выступать в Лиге Европы.

«Вылет из Лиги чемпионов – это большое разочарование. Нас бесит участие в турнире, в котором мы не хотим играть. Но нужно стремиться выиграть все», – сказал Хави.

«Барса» не вышла из группы ЛЧ с «Баварией», «Интером» и «Викторией».

В стыках Лиги Европы каталонцы встретятся с «Манчестер Юнайтед».

Матчи пройдут 16 и 23 февраля.

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