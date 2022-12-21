Морган: «Месси переусердствовал с освещением в социальных сетях своей победы на ЧМ-2022»

Журналист Пирс Морган, бравший интервью у Криштиану Роналду, недоволен количеством постов в социальных сетях Лионеля Месси о победе на чемпионате мира-2022.

«Окей, Лионель. Мы поняли, что ты выиграл чемпионат мира. Ты немного переусердствовал в этом», – написал Морган в социальной сети.

Месси впервые взял ЧМ.

Он признан лучшим игроком турнира.

Роналду со сборной Португалии вылетел в 1/4 финала.

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