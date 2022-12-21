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    Морган: «Месси переусердствовал с освещением в социальных сетях своей победы на ЧМ-2022»

    Журналист Пирс Морган, бравший интервью у Криштиану Роналду, недоволен количеством постов в социальных сетях Лионеля Месси о победе на чемпионате мира-2022.

    «Окей, Лионель. Мы поняли, что ты выиграл чемпионат мира. Ты немного переусердствовал в этом», – написал Морган в социальной сети.

    • Месси впервые взял ЧМ.
    • Он признан лучшим игроком турнира.
    • Роналду со сборной Португалии вылетел в 1/4 финала.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +479

      Таврида 20 минут назад

      Морган просто мазохист, читает посты Месси и мучается, еще читает и еще больше мучается, бггг

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      Рейтинг: +2214

      моэм 28 минут назад

      Чужая радость и успех всегда вызывает у англосакса только изжогу и брюзжание ....но что ещё можно было ожидать от говнецо - народца ?

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      Рейтинг: +837

      SLADE2019 > моэм 17 минут назад

      А у тебя, несмотря на ник любое упоминание о них вызывает еще большую изжогу. Валил бы ты на политфорумы, там тебе самое место.

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      Рейтинг: +789

      Lipatoff 29 минут назад

      У Маргона на устах только Месси, шарит кто лучший)))

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