Месси – лучший игрок 2022 года по версии читателей Goal, Бензема – 4-й, Роналду – 11-й

Goal провел голосование с целью определить лучших футболистов 2022 года.

По мнению читателей интернет-издания, лучшим в уходящем году был Лионель Месси.

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