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  • Месси – лучший игрок 2022 года по версии читателей Goal, Бензема – 4-й, Роналду – 11-й

Месси – лучший игрок 2022 года по версии читателей Goal, Бензема – 4-й, Роналду – 11-й

20 декабря 2022, 18:52
3

Goal провел голосование с целью определить лучших футболистов 2022 года.

По мнению читателей интернет-издания, лучшим в уходящем году был Лионель Месси.

  1. Лионель Месси
  2. Неймар
  3. Эрлинг Холанд
  4. Карим Бензема
  5. Килиан Мбаппе
  6. Кевин Де Брюйне
  7. Лука Модрич
  8. Роберт Левандовски
  9. Мохамед Салах
  10. Садио Мане
  11. Криштиану Роналду
  12. Винисиус Жуниор
  13. Хын-Мин Сон
  14. Гарри Кейн
  15. Бернарду Силва
  16. Каземиро
  17. Фил Фоден
  18. Тибо Куртуа
  19. Вирджил ван Дейк
  20. Джуд Беллингем

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Источник: Goal
Рейтинг Месси Лионель Бензема Карим Неймар Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
Комментарии (3)
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Slavan52
1671552160
Килиан Мбаппе должен быть вторым. Он пожалуй покруче остальных, кроме Месси
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Кузьмич на трибуне
1671552432
Вполне согласен. Он стал Чемпионом мира. К сожалению сборная Португалии решила не строить игру на КриРо7. Мбаппе старался изо всех сил. Если бы французы стали чемпионами, то наверняка бы Мбаппе стал лучшим. Если бы бельгийцы стали лучшими, то наверное Де Брюйне. Но судьба распорядилась так , что Чемпионами стали Аргентинцы. Месси Лучший. Он по праву заслужил.
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САНЁК17
1671557324
Началось фильм о Месси
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