Месси – лучший игрок 2022 года по версии читателей Goal, Бензема – 4-й, Роналду – 11-й

Goal провел голосование с целью определить лучших футболистов 2022 года.
По мнению читателей интернет-издания, лучшим в уходящем году был Лионель Месси.
- Лионель Месси
- Неймар
- Эрлинг Холанд
- Карим Бензема
- Килиан Мбаппе
- Кевин Де Брюйне
- Лука Модрич
- Роберт Левандовски
- Мохамед Салах
- Садио Мане
- Криштиану Роналду
- Винисиус Жуниор
- Хын-Мин Сон
- Гарри Кейн
- Бернарду Силва
- Каземиро
- Фил Фоден
- Тибо Куртуа
- Вирджил ван Дейк
- Джуд Беллингем
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Источник: Goal