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    Месси – лучший игрок 2022 года по версии читателей Goal, Бензема – 4-й, Роналду – 11-й

    Goal провел голосование с целью определить лучших футболистов 2022 года.

    По мнению читателей интернет-издания, лучшим в уходящем году был Лионель Месси.

    1. Лионель Месси
    2. Неймар
    3. Эрлинг Холанд
    4. Карим Бензема
    5. Килиан Мбаппе
    6. Кевин Де Брюйне
    7. Лука Модрич
    8. Роберт Левандовски
    9. Мохамед Салах
    10. Садио Мане
    11. Криштиану Роналду
    12. Винисиус Жуниор
    13. Хын-Мин Сон
    14. Гарри Кейн
    15. Бернарду Силва
    16. Каземиро
    17. Фил Фоден
    18. Тибо Куртуа
    19. Вирджил ван Дейк
    20. Джуд Беллингем

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    Источник: Goal

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18509

      Cleaner 34 минуты назад

      Боюсь предположить, что будет с Роналду, если Месси вдобавок к Кубку Мира добавит себе еще один Золотой мяч!...)))

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      Рейтинг: +12427

      Алексей З 46 минут назад

      Чемпионат Мира показал , что лучший - Месси.
      Последующие места зависят от вкуса.
      Отлично провёл турнир Гризманн, но его в списке нет , зато есть Роналду, который не в МЮ не в сборной особо ничего не показал.

      0
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      Рейтинг: +3965

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Вполне согласен. Он стал Чемпионом мира. К сожалению сборная Португалии решила не строить игру на КриРо7. Мбаппе старался изо всех сил. Если бы французы стали чемпионами, то наверняка бы Мбаппе стал лучшим. Если бы бельгийцы стали лучшими, то наверное Де Брюйне. Но судьба распорядилась так , что Чемпионами стали Аргентинцы. Месси Лучший. Он по праву заслужил.

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      Рейтинг: +75

      Slavan52 1 час назад

      Килиан Мбаппе должен быть вторым. Он пожалуй покруче остальных, кроме Месси

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      Рейтинг: +12427

      Алексей З > Slavan52 43 минуты назад

      Со 2-го места всё относительно.
      Чем Мбаппе сильнее остальных ?
      Быстрее бегает. Так это не лёгкая атлетика, а немножко другой вид спорта.

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      Рейтинг: +18509

      Cleaner > Алексей З 32 минуты назад

      Но Неймар на второй строчке это все же нонсенс. Не так ли?

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