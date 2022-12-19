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    Мбаппе установил рекорд чемпионата мира

    Франция проиграла Аргентине в серии пенальти в финальном матче ЧМ-2022.

    До 11-метровых команды сыграли вничью со счетом 3:3. В составе французской сборной хет-трик оформил Килиан Мбаппе.

    Теперь в активе нападающего «ПСЖ» 12 забитых мячей на двух чемпионатах мира.

    Мбаппе стал самым молодым игроком в истории ЧМ, достигшим отметки в десять голов (23 года и 363 дня).

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 11:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +120

      odessakmv 18 минут назад

      лучший в аФриканции! на следующем турнире - ЧЕ - вне конкуренции

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