Мбаппе установил рекорд чемпионата мира

лучший в аФриканции! на следующем турнире - ЧЕ - вне конкуренции
Франция проиграла Аргентине в серии пенальти в финальном матче ЧМ-2022.
До 11-метровых команды сыграли вничью со счетом 3:3. В составе французской сборной хет-трик оформил Килиан Мбаппе.
Теперь в активе нападающего «ПСЖ» 12 забитых мячей на двух чемпионатах мира.
Мбаппе стал самым молодым игроком в истории ЧМ, достигшим отметки в десять голов (23 года и 363 дня).
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