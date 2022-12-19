Мбаппе установил рекорд чемпионата мира

Франция проиграла Аргентине в серии пенальти в финальном матче ЧМ-2022.

До 11-метровых команды сыграли вничью со счетом 3:3. В составе французской сборной хет-трик оформил Килиан Мбаппе.

Теперь в активе нападающего «ПСЖ» 12 забитых мячей на двух чемпионатах мира.

Мбаппе стал самым молодым игроком в истории ЧМ, достигшим отметки в десять голов (23 года и 363 дня).

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