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    Президент Макрон утешал Мбаппе после поражения в финале ЧМ-2022

    Эмманюэль Макрон, президент Франции, спустился на поле после финала чемпионата мира-2022 против Аргентины.

    Макрон утешал сидевшего на газоне форварда Франции Килиана Мбаппе.

    • Мбаппе оформил в финале хет-трик.
    • Франция проиграла в серии пенальти.
    • Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11308

      alex1951 28 минут назад

      А пошто его утешать?
      Он свой план в игре - выполнил и перевыполнил...
      Это как раз ,тот случай,когда ,,один в поле не воин,,
      И Макрону. Чем Мамбу по коленкам гладить,дал бы ему ,,Почетный Орден Легиона,, типа Героя Франции или ЗМС Франции )))

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      Рейтинг: +2230

      kvm 1 час назад

      должен был на коленях утешать...

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      Рейтинг: +1198

      ARSteven89 1 час назад

      Жаль мне теперь футбольный клуб "Пари Сен-Жермен"! У Месси на вас совершенно нет мотивации )))))

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      Рейтинг: +406

      ursosan 1 час назад

      У мбаппе все впереди. У него великое будущее. Ну а сегодня вечер другого человека, возможно самого величайшего футболиста за всю историю этой игры!

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      Рейтинг: +96

      lisal > ursosan 46 минут назад

      Не соглашусь что саого великог. Но то что человека вписавшего свое имя в список всех великих это факт.

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