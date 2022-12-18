Президент Макрон утешал Мбаппе после поражения в финале ЧМ-2022

А пошто его утешать?
Он свой план в игре - выполнил и перевыполнил...
Это как раз ,тот случай,когда ,,один в поле не воин,,
И Макрону. Чем Мамбу по коленкам гладить,дал бы ему ,,Почетный Орден Легиона,, типа Героя Франции или ЗМС Франции )))
Эмманюэль Макрон, президент Франции, спустился на поле после финала чемпионата мира-2022 против Аргентины.
Макрон утешал сидевшего на газоне форварда Франции Килиана Мбаппе.
- Мбаппе оформил в финале хет-трик.
- Франция проиграла в серии пенальти.
- Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.
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