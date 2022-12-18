У Перишича 11 голевых действий на 3 последних ЧМ. Больше только у одного футболиста

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич поучаствовал в 11 голах своей команды на трех последних чемпионатах мира.
Футболист «Тоттенхэма» забил шесть мячей и отдал пять ассистов.
За указанный период больше результативных действий только у аргентинца Лионеля Месси.
- Лионель Месси – 16 (10+6);
- Иван Перишич – 11 (6+5);
- Неймар – 11 (8+3);
- Килиан Мбаппе – 11 (9+2);
- Гарри Кейн – 11 (8+3).
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Источник: Opta