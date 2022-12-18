У Перишича 11 голевых действий на 3 последних ЧМ. Больше только у одного футболиста

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич поучаствовал в 11 голах своей команды на трех последних чемпионатах мира.

Футболист «Тоттенхэма» забил шесть мячей и отдал пять ассистов.

За указанный период больше результативных действий только у аргентинца Лионеля Месси.

Лионель Месси – 16 (10+6);

Иван Перишич – 11 (6+5);

Неймар – 11 (8+3);

Килиан Мбаппе – 11 (9+2);

Гарри Кейн – 11 (8+3).

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