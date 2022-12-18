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    У Перишича 11 голевых действий на 3 последних ЧМ. Больше только у одного футболиста

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич поучаствовал в 11 голах своей команды на трех последних чемпионатах мира.

    Футболист «Тоттенхэма» забил шесть мячей и отдал пять ассистов.

    За указанный период больше результативных действий только у аргентинца Лионеля Месси.

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    Источник: Opta

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