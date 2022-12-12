«Денег больше нет». «Локомотив» не будет покупать футболистов зимой

Стала известна стратегия работы «Локомотива» в зимнее трансферное окно.
По информации «РБ Спорт», московский клуб не будет покупать новых футболистов зимой. Для осуществления переходов есть два условия: аренда (возможно, с правом выкупа) с компенсацией не более 300 тысяч евро и зарплата не более 500 тысяч евро в год.
«Денег больше нет. Сейчас посредники от «Локо» формулируют на западный рынок конкретные скромные параметры и ищут центрального и левого защитника», – написал в телеграме журналист Сергей Егоров.
- «Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ.
- От зоны прямого вылета команду отделяет 1 очко.
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Источник: «РБ Спорт»