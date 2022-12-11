«Локомотив» может назначить Кречетова исполнительным директором клуба

Евгений Кречетов может занять пост исполнительного директора «Локомотива».

Он уже работал в московском клубе несколько лет назад – был директором по правовым вопросам.

«Высока вероятность, что в ближайшее время 44-летний Кречетов вернется в «Локомотив». Сначала ему была предложена должность руководителя правового отдела клуба, но юрист от нее отказался. В итоге планируется, что менеджер будет назначен исполнительным директором «Локомотива», – пишет «РБ Спорт».

Кречетов также работал в «Динамо» и «Химках».

Подмосковный клуб уволил его в сентябре.

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