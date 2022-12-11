Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Манчестер Сити» может за 100+ миллионов купить Гвардиола

    Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол вскоре может оказаться в «Манчестер Сити». Хорвата хотят купить зимой.

    Сделано официальное предложение. Сумма сделки может составить 100+ миллионов евро.

    • 20-летний игрок стоит 60 миллионов евро.
    • Гвардиол провел 5 полных матчей на чемпионате мира-2022.
    • В сезоне Бундеслиги у Гвардиола 12 матчей.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Стало известно, сколько City Football Group заплатит за «Баию»
    Экс-вратарь «Спартака» спародировал Холанда 5
    Два клуба лидируют по количеству представителей в 1/4 финала ЧМ-2022
    Источник: Foot Mercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2444

      fakeid 35 минут назад

      полтора года назад этот йошкин кот стоил в 3 раза дешевле. и никто не разглядел, кроме лейпцига. ща как наварят бабла на шейхах, и будут молодцы.

      и правильно ли я понимаю, что он станет самым дорогим защитником в истории, если сити раскошелятся?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11