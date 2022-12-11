«Манчестер Сити» может за 100+ миллионов купить Гвардиола

полтора года назад этот йошкин кот стоил в 3 раза дешевле. и никто не разглядел, кроме лейпцига. ща как наварят бабла на шейхах, и будут молодцы.
и правильно ли я понимаю, что он станет самым дорогим защитником в истории, если сити раскошелятся?
Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол вскоре может оказаться в «Манчестер Сити». Хорвата хотят купить зимой.
Сделано официальное предложение. Сумма сделки может составить 100+ миллионов евро.
- 20-летний игрок стоит 60 миллионов евро.
- Гвардиол провел 5 полных матчей на чемпионате мира-2022.
- В сезоне Бундеслиги у Гвардиола 12 матчей.
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