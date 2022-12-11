Мандрыкин: «Я смирился со своей травмой. Нечего унывать, тосковать. Уныние – грех»

Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин призвал окружающих быть на позитиве.
– Во всех ваших интервью поразило, как позитивно вы смотрите на жизнь. Откуда это?
– Я историю люблю. А она не терпит сослагательного наклонения. Все уже произошло так, как произошло. И нечего унывать, тосковать. Уныние – это вообще грех. Надо жить дальше, радоваться близким, родным. Как можешь, помогать им.
– Был период, когда были мысли, от которых страшно?
– В самом начале, когда не знал, что произошло, какая травма. А когда врачи мне все объяснили, понял и смирился.
– Вера в Бога помогает переносить это все проще? Еще игроком вы всегда возили с собой Библию.
– Вера дает знание – это самое главное. Библия – это вообще самая умная книжка. Не скажу, что прям такой верующий, воцерковленный человек, но пытаюсь.
В детстве мама советовала читать Библию. Первый раз прочел еще в школе. Потом трижды перечитывал. На самом деле это удивительная вещь. Каждый раз – будто узнаешь книгу заново. Словно первый раз взял ее в руки. Приходили новые мысли, новое понимание.
- В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП и сломал позвоночник, повредил спинной мозг.
- Мандрыкин с ЦСКА брал Кубок УЕФА.
- Последним клубом в карьере для него стало брянское «Динамо».
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