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    Мандрыкин: «Я смирился со своей травмой. Нечего унывать, тосковать. Уныние – грех»

    Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин призвал окружающих быть на позитиве.

    – Во всех ваших интервью поразило, как позитивно вы смотрите на жизнь. Откуда это?

    – Я историю люблю. А она не терпит сослагательного наклонения. Все уже произошло так, как произошло. И нечего унывать, тосковать. Уныние – это вообще грех. Надо жить дальше, радоваться близким, родным. Как можешь, помогать им.

    – Был период, когда были мысли, от которых страшно?

    – В самом начале, когда не знал, что произошло, какая травма. А когда врачи мне все объяснили, понял и смирился.

    – Вера в Бога помогает переносить это все проще? Еще игроком вы всегда возили с собой Библию.

    – Вера дает знание – это самое главное. Библия – это вообще самая умная книжка. Не скажу, что прям такой верующий, воцерковленный человек, но пытаюсь.

    В детстве мама советовала читать Библию. Первый раз прочел еще в школе. Потом трижды перечитывал. На самом деле это удивительная вещь. Каждый раз – будто узнаешь книгу заново. Словно первый раз взял ее в руки. Приходили новые мысли, новое понимание.

    • В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП и сломал позвоночник, повредил спинной мозг.
    • Мандрыкин с ЦСКА брал Кубок УЕФА.
    • Последним клубом в карьере для него стало брянское «Динамо».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2870

      Play 16 минут назад

      Видимо, когда синим от дпс удирал под 200 км/ч, библию из бардачка выкладывал.

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