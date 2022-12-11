Мандрыкин: «Я смирился со своей травмой. Нечего унывать, тосковать. Уныние – грех»

Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин призвал окружающих быть на позитиве.

– Во всех ваших интервью поразило, как позитивно вы смотрите на жизнь. Откуда это?

– Я историю люблю. А она не терпит сослагательного наклонения. Все уже произошло так, как произошло. И нечего унывать, тосковать. Уныние – это вообще грех. Надо жить дальше, радоваться близким, родным. Как можешь, помогать им.

– Был период, когда были мысли, от которых страшно?

– В самом начале, когда не знал, что произошло, какая травма. А когда врачи мне все объяснили, понял и смирился.

– Вера в Бога помогает переносить это все проще? Еще игроком вы всегда возили с собой Библию.

– Вера дает знание – это самое главное. Библия – это вообще самая умная книжка. Не скажу, что прям такой верующий, воцерковленный человек, но пытаюсь.

В детстве мама советовала читать Библию. Первый раз прочел еще в школе. Потом трижды перечитывал. На самом деле это удивительная вещь. Каждый раз – будто узнаешь книгу заново. Словно первый раз взял ее в руки. Приходили новые мысли, новое понимание.

В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП и сломал позвоночник, повредил спинной мозг.

Мандрыкин с ЦСКА брал Кубок УЕФА.

Последним клубом в карьере для него стало брянское «Динамо».

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