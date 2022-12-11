Стали известны подробности строительства новой базы ЦСКА

У ЦСКА появится новая база. Ее перспективы обсудили руководители клуба на последнем совещании.

«Новая база в ближнем Подмосковье будет:

куда ближе к стадиону (северо-западное направление), чтобы упростить логистику;

максимально технологичной и комфортной;

эффективной: вместо 2,5 полей – все 4, а может даже и 5. Отвечают за проект Бабаев и Чеботарев;

база будет принадлежать клубу, а не Минобороны».

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