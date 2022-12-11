Стали известны подробности строительства новой базы ЦСКА

У ЦСКА появится новая база. Ее перспективы обсудили руководители клуба на последнем совещании.
«Новая база в ближнем Подмосковье будет:
- куда ближе к стадиону (северо-западное направление), чтобы упростить логистику;
- максимально технологичной и комфортной;
- эффективной: вместо 2,5 полей – все 4, а может даже и 5. Отвечают за проект Бабаев и Чеботарев;
- база будет принадлежать клубу, а не Минобороны».
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова