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    Агент Дивеева назвал условие, при котором защитник покинет ЦСКА

    Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о будущем своего клиента.

    «По Игорю ко мне много кто обращается, но пока конкретных предложений нет. Сейчас Игорь сосредоточен на ЦСКА, у нас есть контракт, который мы выполняем.

    Конечно, если будет хорошее предложение, то мы рассмотрим его. Это предложение должно устроить и клуб, и, соответственно, нашу сторону. Но пока конкретики нет», — сказал Еремин.

    • Несколько лет назад Дивеевым интересовался «Арсенал».
    • 23-летний игрок стоит 6 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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