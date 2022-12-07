Агент Дивеева назвал условие, при котором защитник покинет ЦСКА

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о будущем своего клиента.
«По Игорю ко мне много кто обращается, но пока конкретных предложений нет. Сейчас Игорь сосредоточен на ЦСКА, у нас есть контракт, который мы выполняем.
Конечно, если будет хорошее предложение, то мы рассмотрим его. Это предложение должно устроить и клуб, и, соответственно, нашу сторону. Но пока конкретики нет», — сказал Еремин.
- Несколько лет назад Дивеевым интересовался «Арсенал».
- 23-летний игрок стоит 6 миллионов евро.
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Источник: «РБ Спорт»