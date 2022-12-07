Сын Кокорина: «Папа хорошо играет в футбол? Ну так, средне»

Майкл Кокорин, сын нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о своем отце.

— Чем занимается твой папа?

— Футболом.

— Он хороший футболист? Или так себе?

— Ну так. Посерединке.

— Ты смотришь его матчи?

— Я прям на них хожу! Интересно. Потому что там в кабинках попкорн есть.

— Так ты ради попкорна ходишь, а не ради папы?

— Нет, просто там очень шумно для меня, поэтому я хожу только на те матчи, где есть кабинки.

Кокорин играет в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».

В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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