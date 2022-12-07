Сын Кокорина: «Папа хорошо играет в футбол? Ну так, средне»

Майкл Кокорин, сын нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о своем отце.
— Чем занимается твой папа?
— Футболом.
— Он хороший футболист? Или так себе?
— Ну так. Посерединке.
— Ты смотришь его матчи?
— Я прям на них хожу! Интересно. Потому что там в кабинках попкорн есть.
— Так ты ради попкорна ходишь, а не ради папы?
— Нет, просто там очень шумно для меня, поэтому я хожу только на те матчи, где есть кабинки.
- Кокорин играет в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».
- В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
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Источник: Sport24