Кокорин: «Зенит» – единственный клуб РПЛ, приближенный к Европе»

Кокорин, как это в Зените нет минусов? А игра команды в Еврокубках это разве не ОДИН СПЛОШНОЙ МИНУС???
Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поговорил о своем бывшем клубе – «Зените».
«Зенит» – единственный клуб, который по всем показателям приближен к европейскому футболу. Там прекрасные болельщики. Там постоянно интересные тренеры, там всегда забит стадион, атмосфера, там все ждут матча. Там нет минусов», – сказал игрок.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на 6 очков.
- Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл РПЛ.
- Будучи в «Зените», Кокорин в 2018 году был осужден за хулиганство.
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