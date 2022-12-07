Кокорин: «Зенит» – единственный клуб РПЛ, приближенный к Европе»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поговорил о своем бывшем клубе – «Зените».

«Зенит» – единственный клуб, который по всем показателям приближен к европейскому футболу. Там прекрасные болельщики. Там постоянно интересные тренеры, там всегда забит стадион, атмосфера, там все ждут матча. Там нет минусов», – сказал игрок.

«Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на 6 очков.

Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл РПЛ.

Будучи в «Зените», Кокорин в 2018 году был осужден за хулиганство.

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