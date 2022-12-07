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    Кокорин: «Зенит» – единственный клуб РПЛ, приближенный к Европе»

    Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поговорил о своем бывшем клубе – «Зените».

    «Зенит» – единственный клуб, который по всем показателям приближен к европейскому футболу. Там прекрасные болельщики. Там постоянно интересные тренеры, там всегда забит стадион, атмосфера, там все ждут матча. Там нет минусов», – сказал игрок.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на 6 очков.
    • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл РПЛ.
    • Будучи в «Зените», Кокорин в 2018 году был осужден за хулиганство.

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    Источник: ютуб-канал Владимира Колоса

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18391

      Cleaner 1 час назад

      Кокорин, как это в Зените нет минусов? А игра команды в Еврокубках это разве не ОДИН СПЛОШНОЙ МИНУС???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10944

      alp > Cleaner 31 минуту назад

      нет. один сплошной минус - игра любого российского клуба в Еврокубках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18391

      Cleaner 1 час назад

      В России есть клуб БОЛЕЕ приближенный к Европе. Это калининградская Балтика!

      1
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      Рейтинг: +7556

      Беспонтий 1 час назад

      но
      вместо окна в европу стеклопакет во всё окно.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +20099

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Зенит» – единственный клуб РПЛ, приближенный к европейскому футболу по толерантности и поддержке ЛГБТ !!! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7556

      Беспонтий > Persona_non_Grata 1 час назад

      что то
      по моему
      ты сегодня слишком торопишься в горячности высказываний
      не?
      я тоже ставил ТС на португалию, если что)

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