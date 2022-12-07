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    Соболев объяснил, почему не хотел жить в Москве

    Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к Москве.

    «До перехода в «Спартак» бывал в Москве на выездах. Тогда Москва вообще не нравилась, потому что суета, все время пробки, все куда-то бегут. Не особо нравилась Москва, не хотел жить в Москве.

    Сейчас я не вижу всех этих пробок, так как у меня все на районе: дом, стадион. Десять минут туда и десять обратно. Никуда особо ездить не надо», – сказал Соболев.

    • Игрок перешел в «Спартак» в 2020 году.
    • 25-летний Соболев стоит 9 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Соболева 16 матчей, 7 голов, 6 ассистов.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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