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    «Локомотив» хочет усилить минимум три позиции в зимнее трансферное окно

    Стали известны планы «Локомотива» на зимнее трансферное окно.

    «Локомотив» занимается поиском усиления состава команды Галактионова в лице центрального нападающего (за границей), центрального и левого защитников (возможно из России).

    При этом акцент сделан не на полноценные трансферы, а на аренду. Денег на покупки в бюджете осталось мало, сильно потратились предыдущие менеджеры — от Кикнадзе до Цорна.

    По другой информации, новичков в «Локо» ожидают не трех, а шесть, с тремя из которых уже достигнуты предварительные договоренности о переходе. Но это вряд ли будут топ-трансферы», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

    • «Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ.
    • От зоны прямого вылета команду отделяет 1 очко.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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