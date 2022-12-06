Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кокорин: «Не нахожу минусов в «Зените». Легионеры и тренеры там всегда сильнее, чем в «Спартаке»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин сравнил «Зенит» и «Спартак».

    «Я же играл и с теми, и с теми. В «Зените» всегда были на порядок сильнее легионеры, всегда качественные тренеры. Это один город. Честно, не нахожу минусов в «Зените».

    Всегда, когда я играл против «Зенита», понимал, что будет тяжелый матч. По-хорошему их уважали и боялись. Но это нужно вызвать своими заслугами», — сказал Кокорин.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на 6 очков.
    • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл РПЛ.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Зарема объяснила, почему ей неприятен Кокорин: «У него зенитовское и сочинское прошлое» 5
    «Зенит» не продаст Клаудиньо во «Фламенго» 2
    Топ-10 самых посещаемых клубов России в осенней части сезона 8
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1673

      22 raza chemp 30 минут назад

      Хорошо леги и тренера иностранцы а зинит то где?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10938

      alp 31 минуту назад

      Достаточно взглянуть на турнирную таблицу, чтобы понять, кто в стране №1 по футболу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20079

      Persona_non_Grata 37 минут назад

      У Зенита только два плюса - бабло и админ ресурс !!! ((( и этого вполне достаточно !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18359

      Cleaner 1 час назад

      Спартаковец хвалит Зенита. Интересненько...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12316

      Алексей З > Cleaner 1 час назад

      Он такой же спартаковец , как и ты.
      Два недоразумения.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16532

      NewLife 1 час назад

      Кто ты такой и чего ты достиг, чтобы стоило обращать внимание на твое мнение, стул тебе в руку. Каждый имеет право на свое мнение, но зачем этого придурка печатать ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12316

      Алексей З > NewLife 1 час назад

      Межсезонье.
      Николсон победил по очкам , Барриоса отмудохали, обида переполняет, вот и вытащили недоигрока подающего надежды вот уже лет 15...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11