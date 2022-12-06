Кокорин: «Не нахожу минусов в «Зените». Легионеры и тренеры там всегда сильнее, чем в «Спартаке»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин сравнил «Зенит» и «Спартак».

«Я же играл и с теми, и с теми. В «Зените» всегда были на порядок сильнее легионеры, всегда качественные тренеры. Это один город. Честно, не нахожу минусов в «Зените».

Всегда, когда я играл против «Зенита», понимал, что будет тяжелый матч. По-хорошему их уважали и боялись. Но это нужно вызвать своими заслугами», — сказал Кокорин.

«Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на 6 очков.

Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл РПЛ.

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