Мбаппе побил рекорд Герда Мюллера на ЧМ

Всё это условно.
Во времена Г.Мюллера в финальной части играло 16 команд , а сейчас 32 ( !!! ).
Франция победила Польшу со счетом 3:1 в 1/8 финала ЧМ-2022.
Нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль и сделал ассист в этом матче.
Он стал самым молодым игроком в истории чемпионата мира, поучаствовавшим в 11 голах на турнире.
Показатель француза – 23 года и 349 дней.
Ранее рекордсменом ЧМ был немец Герд Мюллер – 24 года и 226 дней.
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