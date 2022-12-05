Мбаппе побил рекорд Герда Мюллера на ЧМ

Франция победила Польшу со счетом 3:1 в 1/8 финала ЧМ-2022.

Нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль и сделал ассист в этом матче.

Он стал самым молодым игроком в истории чемпионата мира, поучаствовавшим в 11 голах на турнире.

Показатель француза – 23 года и 349 дней.

Ранее рекордсменом ЧМ был немец Герд Мюллер – 24 года и 226 дней.

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