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    Мбаппе побил рекорд Герда Мюллера на ЧМ

    Франция победила Польшу со счетом 3:1 в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль и сделал ассист в этом матче.

    Он стал самым молодым игроком в истории чемпионата мира, поучаствовавшим в 11 голах на турнире.

    Показатель француза – 23 года и 349 дней.

    Ранее рекордсменом ЧМ был немец Герд Мюллер – 24 года и 226 дней.

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    Источник: Mister Chip

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12293

      Алексей З 1 час назад

      Всё это условно.
      Во времена Г.Мюллера в финальной части играло 16 команд , а сейчас 32 ( !!! ).

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