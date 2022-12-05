Адриано расстался с женой после того, как поехал смотреть с друзьями матч ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Бразилии Адриано расстался со своей гражданской супругой Микаэлой Мескитой.

Пара прекратила отношения после скандала, связанного с просмотром матча ЧМ-2022 между бразильцами и Швейцарией.

Адриано уехал смотреть игру к друзьям и пропал на два дня. После возвращения он попытался уладить конфликт, но его объяснения не устроили 25-летнюю девушку.

Бразилия победила Швейцарию – 1:0.

Гражданский брак Адриано с Мескитой продержался 24 дня.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира