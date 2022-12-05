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    Адриано расстался с женой после того, как поехал смотреть с друзьями матч ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной Бразилии Адриано расстался со своей гражданской супругой Микаэлой Мескитой.

    Пара прекратила отношения после скандала, связанного с просмотром матча ЧМ-2022 между бразильцами и Швейцарией.

    Адриано уехал смотреть игру к друзьям и пропал на два дня. После возвращения он попытался уладить конфликт, но его объяснения не устроили 25-летнюю девушку.

    • Бразилия победила Швейцарию – 1:0.
    • Гражданский брак Адриано с Мескитой продержался 24 дня.

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    Источник: Globo Extra

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