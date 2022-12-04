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    «Зенит» предложил 7,5 миллиона за форварда «Расинга»

    «Зенит» хочет купить нападающего аргентинского «Расинга» Энцо Копетти.

    «Новость об интересе к Энцо Копетти верна. Действительно, есть интерес со стороны российского «Зенита». Они предложили 7,5 миллиона евро. «Зенит» присоединился к гонке за игрока вместе с клубом «Шарлотт» из МЛС», – сказал представитель Копетти Мартин Сендоа.

    • 26-летний Копетти стоит 6 миллионов.
    • Игрок всю карьеру проводит в Аргентине.
    • В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Копетти провел 25 матчей, забил 11 голов, сделал 4 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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