«Зенит» предложил 7,5 миллиона за форварда «Расинга»

«Зенит» хочет купить нападающего аргентинского «Расинга» Энцо Копетти.

«Новость об интересе к Энцо Копетти верна. Действительно, есть интерес со стороны российского «Зенита». Они предложили 7,5 миллиона евро. «Зенит» присоединился к гонке за игрока вместе с клубом «Шарлотт» из МЛС», – сказал представитель Копетти Мартин Сендоа.

26-летний Копетти стоит 6 миллионов.

Игрок всю карьеру проводит в Аргентине.

В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Копетти провел 25 матчей, забил 11 голов, сделал 4 ассиста.

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