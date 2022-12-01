Владелец «ПСЖ» хочет пригласить игроков из России и КНДР на матч звезд с участием Неймара, Месси и Роналду

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи хочет провести матч звезд с участием Неймара, Лионеля Месси и Криштиану Роналду

– Это чудесный чемпионат мира, вы видели церемонию открытия. Ее посыл – объединение. Катар – это про мир. У меня есть мечта, и я осуществлю ее. Нужно объединить людей.

Я хочу организовать кампанию под названием One World – матч звезд с участием лучших. Хочу привлечь к нему лучших игроков, лучших певцов и актеров.

Есть три игрока – Неймар, Месси и Роналду. У них миллиард подписчиков в соцсетях – больше, чем у президента любой страны. Нужно, чтобы они призывали к единству, передавали этот посыл детям, которые прислушиваются к ним чаще, чем к родителям.

– Вы хотите привлечь даже Россию и Северную Корею?

– Я хочу собрать всех вместе. Мир и любовь. Я говорю с вами об этой мечте, и у меня мурашки по коже. Я скромен – это заложено в моем сердце, в моей ДНК. Мне это привили родители и лидеры моей страны. Таковы мои ценности.

Я катарец, и я очень горжусь своей страной, нашими руководителями, нашим народом. Наша страна! Доха – это не все. Есть еще юг страны, море, песчаные дюны. Есть вещи, которыми мы так сильно гордимся. Это люди, история.

Семьи в Катаре делились на два типа: одни жили на берегу моря и добывали жемчуг, а другие были бедуинами с верблюдами и палатками. В Катаре есть что-то особенное.

Не хочу показаться высокомерным, но у нас есть проблемы с коммуникацией. Традиции Катара таковы, что о хороших делах не принято рассказывать. Если ты начинаешь об этом говорить, то тебя считают высокомерным. Важно смирение. Если с тобой поступают плохо, то ты не должен отвечать. Ты говоришь: «Да простит их бог». Я не собираюсь ни с кем сражаться. Мир.

Этот мир и это время сложны из-за соцсетей. Нам нужно доносить правду. Культура катарцев основана на дружелюбии. Мы помогаем людям.

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